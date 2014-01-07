Samsung Galaxy S2, nota ufficiale sull'aggiornamento Android Jelly Bean 4.2.2

[caption id="attachment_2761" align="aligncenter" width="530"] Jelly Bean Galaxy S2[/caption] Samsung Galaxy S2 protagonista nelle battute iniziali del 2014 di una nota ufficiale, riguardante il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. In questi giorni, più nel dettaglio, è stato possibile soffermarsi su un nuovo comunicato da parte di Samsung, all’interno della propria pagina Facebook ufficiale. Nel dettaglio, è venuto alla luce il fatto che l’azienda ancora non è in grado di affermare con certezza se vi sarà o meno il passaggio ad Android 4.2.2 per lo stesso Samsung Galaxy S2, anche se non sono stati chiariti i motivi che rendono tutto così incerto. Insomma, nemmeno il nuovo anno ha chiarito una volta per tutte quale sarà il futuro di quello che resta uno dei device maggiormente distribuiti nel nostro Paese.