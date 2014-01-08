Aggiornamento Samsung Galaxy S4, il punto su Android Kit Kat 4.4

[caption id="attachment_6410" align="aligncenter" width="275"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 protagonista di diverse valutazioni di recente e, non a caso, si rende necessario fare un punto su Android Kit Kat 4.4. Gli ultimi giorni sono stati utili per capire che Android 4.3 ha fatto registrare impressioni assolutamente favorevoli sia per quanto riguarda lo stesso Samsung Galaxy S4, sia il Samsung Galaxy S3, al punto che anche quest'ultimo sta toccando con mano l'update in giro per il mondo. Il trend dovrebbe agevolare la diffusione proprio di Android Kit Kat 4.4 nel corso delle prossime settimane per il Samsung Galaxy S4, rafforzando quanto dichiarato dall'operatore francese SFR: come molti ricorderanno, infatti, la compagnia telefonica ha fatto sapere che il firmware sarà disponibile tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Riuscirà l'azienda a rispettare la tabella di marcia del Samsung Galaxy S4?