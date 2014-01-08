Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento Jelly Bean: problema non solo italiano

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance, come vi riportiamo da diverse settimane, ha ricevuto l’aggiornamento Jelly Bean in Italia, ma vi sono ancora dei nodi da sciogliere. Il riferimento non è tanto all’update in sé, considerando che i commenti da parte di coloro che hanno avuto modo di testare il firmware sono tutto sommato soddisfacenti, quanto sulla distribuzione dello stesso aggiornamento per le altre versioni dello smartphone che sono in commercio. Da quel momento, infatti, non c’è stato modo di imbattersi in ulteriori rilasci in giro per il mondo, al punto che l’incertezza della casa produttrice, in riferimento alla divisione italiana, è la stessa di altre unità Samsung. Ad esempio, anche in Brasile l’azienda ha comunicato ufficialmente di non avere novità sull’aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance.