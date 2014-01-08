Aggiornamento Samsung Galaxy S3, Tim e Tre si muovono a febbraio per Android 4.3?

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 potrebbe andare incontro all’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 per Tim e Tre solo a febbraio. E’ questa l’ipotesi che sta prendendo piede nel corso degli ultimi giorni, considerando che i due vettori, dopo l’iniziale appuntamento fissato entro la fine del mese di gennaio, stanno mostrando incertezze che non lasciano pensare nulla di buono. Se a questo aggiungiamo che il Samsung Galaxy S4 dovrebbe toccare con mano Android Kit Kat 4.4 proprio nello scorcio iniziale del mese di febbraio, aumentano le probabilità che le compagnie telefoniche in questione possano fare questo step nello stesso periodo. Non resta che monitorare con attenzione i prossimi messaggi su Facebook sia da parte di Tre, sia di Tim, in riferimento all’aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3.