Samsung Galaxy S4, messaggio implicito sull'aggiornamento Android 4.4?
di Redazione
09/01/2014
[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 protagonista di quello che in molti vedono come un potenziale messaggio implicito, relativo al discusso aggiornamento Android 4.4 Kit Kat. Sul social network Twitter, infatti, è apparso un annuncio da parte di SamMobile, come sempre fonte molto vicina al colosso coreano, secondo cui siamo al cospetto di un nuovo update in occasione di un evento come il CES 2014, in corso si svolgimento a Las Vegas. Il tweet in questione, recita testualmente:
"Well, Samsung didn't gave us any sneak peaks last night at #CES2014, so here is one from our side. #NEXTUPDATE".Cosa si nasconde dietro questo messaggio? Può essere in arrivo l'aggiornamento Android 4.4 per il Samsung Galaxy S4? Ancora poche settimane e finalmente ne sapremo di più sul tanto discusso update.
