Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, le ultime da Tim

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede finalmente emergere una presa di posizione sull’aggiornamento del sistema operativo da parte di Tim. Il vettore, infatti, è stato interpellato sull’argomento, all’interno della propria pagina Facebook, cercando di sedare almeno parzialmente la frustrazione da parte di coloro che da settimane attendono la svolta sotto questo punto di vista. Nello specifico, è stato dichiarato che ad oggi ancora non vi sono informazioni da condividere, ragion per cui coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance Tim rischiano di dover attendere ancora un bel po’ prima di fare questo passo. Va detto che, da alcuni giorni a questa parte, non si registrano rilasci nemmeno per le altre versioni del device in giro per il mondo, quasi a sottolineare che l’aggiornamento Jelly Bean è piombato in un nuovo blackout.