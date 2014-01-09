Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, le ultime da Tim

Redazione Avatar

di Redazione

09/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede finalmente emergere una presa di posizione sull’aggiornamento del sistema operativo da parte di Tim. Il vettore, infatti, è stato interpellato sull’argomento, all’interno della propria pagina Facebook, cercando di sedare almeno parzialmente la frustrazione da parte di coloro che da settimane attendono la svolta sotto questo punto di vista. Nello specifico, è stato dichiarato che ad oggi ancora non vi sono informazioni da condividere, ragion per cui coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S Advance Tim rischiano di dover attendere ancora un bel po’ prima di fare questo passo. Va detto che, da alcuni giorni a questa parte, non si registrano rilasci nemmeno per le altre versioni del device in giro per il mondo, quasi a sottolineare che l’aggiornamento Jelly Bean è piombato in un nuovo blackout.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S2, a che punto è Android Jelly Bean 4.2.2?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, messaggio implicito sull'aggiornamento Android 4.4?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015