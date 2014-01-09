Aggiornamento Samsung Galaxy S2, a che punto è Android Jelly Bean 4.2.2?

[caption id="attachment_4130" align="alignleft" width="300"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S2 sempre più al centro di una telenovela e, non a caso, in molti si chiedono a quale punto sia Android Jelly Bean 4.2.2. Nel corso delle ultime settimane, infatti, non abbiamo potuto fare altro che constatare il silenzio da parte della casa produttrice sull'argomento, al punto che ancora oggi è impossibile prevedere se il device riceverà ufficialmente l'update. Con frequenza crescente, in ogni caso, si parla della sospensione degli update da parte del brand coreano per i modelli che sono stati rilasciato sul mercato 18/24 mesi fa e, in un contesto simile, le cose per il Samsung Galaxy S2 si metterebbero piuttosto male. Non resta che monitorare i social network, auspicando una celere decisione su Android Jelly Bean 4.2.2.