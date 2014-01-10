Aggiornamento Samsung Galaxy S4, si comincia a parlare di Android Kit Kat 4.4.3

[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 pienamente diffuso, in riferimento ad Android 4.3, ma ora si comincia a parlare con insistenza di Android Kit Kat 4.4.3. Complici i diversi bug che sono stati segnalati nel corso degli ultimi giorni da coloro che sono in possesso di un Nexus 5, con a bordo proprio il sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, secondo alcune indiscrezioni il brand di Mountain View starebbe lavorando sodo per assicurare all'utenza un altro update. Siamo solo nel campo delle indiscrezioni, ma è scontato che una novità di questo tipo riguardi soprattutto un dispositivo di fascia alta come il Samsung Galaxy S4, per il quale non sarebbe da escludere un salto diretto ad Android Kit Kat 4.4.3, come del resto avvenuto con il Samsung Galaxy S3, che è passato invece ad Android 4.3.