Samsung Galaxy S Advance, primi dubbi sull'aggiornamento a gennaio

10/01/2014

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance difficilmente toccherà con mano un altro aggiornamento durante il mese di gennaio. E’ questa la convinzione che sta maturando in Rete nel corso degli ultimi giorni, considerando che l’azienda ha posto un freno all’update di diversi dispositivi qui in Italia, anche il Samsung Galaxy S3, senza dimenticare le enormi incertezze che gravitano attorno al Samsung Galaxy S2. In un contesto di questo tipo, l’unico motivo di consolazione è rappresentato dal fatto che, anche durante l’ultima settimana, i feedback per il recente aggiornamento Jelly Bean messo a disposizione di coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S Advance no brand qui da noi, continuano ad essere decisamente positivi. Insomma, una situazione ancora tutta da definire per lo smartphone.

