Samsung Galaxy S3, news sul calendario dell'aggiornamento Android 4.3 in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

10/01/2014

[caption id="attachment_2585" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2 Aggiornamento Galaxy S3 Android 4.2[/caption] Il Samsung Galaxy S3 non ha ancora ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 per tutte le versioni in commercio in Italia. Come riportiamo da giorni, infatti, va ancora definita la situazione riguardante i device che sono brandizzati  con Tre, Tim e Wind, con una serie di comunicazioni sulle quali vale la pensa soffermarsi. Nel primi due casi, ad esempio, abbiamo avuto modo di imbatterci in un passo indietro inaspettato da parte dei due operatori, che hanno dapprima promesso il rilascio entro fine gennaio, salvo poi affermare di non avere informazioni sul tema. Wind, dal canto suo, persevera nel fornire sempre lo stesso messaggio, purtroppo caratterizzato dall’incertezza sui tempi dell’aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3. Quantomeno, in questo caso c'è stata una sorta di coerenza.

