Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5, uscita e confronto ad aprile

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5 sarà un confronto che avrà vita a breve termine, almeno stando a quanto emerso proprio in questi giorni. SamMobile, infatti, ha citato un'intervista che sarebbe stata rilasciata proprio da Lee Young Hee, executive vice president di Samsung mobile business, dalla quale sarebbe trapelata l'uscita del device fissata durante il mese di aprile. Esattamente come avvenuto un anno fa con il Samsung Galaxy S4, pertanto, il dispositivo sarà presentato in via ufficiale alla stampa a marzo, mentre il mese successivo scatteranno le vendite. Il dirigente, poi, ha evidenziato anche che in un secondo momento sarà possibile imbattersi in una nuova versione dello smartphone, probabilmente diversa dal punto di vista cromatico per i suoi potenziali acquirenti.