Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5, uscita e confronto ad aprile

Redazione Avatar

di Redazione

11/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_5940" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Samsung Galaxy S4 Aggiornamento Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy S5 sarà un confronto che avrà vita a breve termine, almeno stando a quanto emerso proprio in questi giorni. SamMobile, infatti, ha citato un'intervista che sarebbe stata rilasciata proprio da Lee Young Hee, executive vice president di Samsung mobile business, dalla quale sarebbe trapelata l'uscita del device fissata durante il mese di aprile. Esattamente come avvenuto un anno fa con il Samsung Galaxy S4, pertanto, il dispositivo sarà presentato in via ufficiale alla stampa a marzo, mentre il mese successivo scatteranno le vendite. Il dirigente, poi, ha evidenziato anche che in un secondo momento sarà possibile imbattersi in una nuova versione dello smartphone, probabilmente diversa dal punto di vista cromatico per i suoi potenziali acquirenti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android 4.3, segnali da Tim4you

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, news sul calendario dell'aggiornamento Android 4.3 in Italia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018