Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android 4.3, segnali da Tim4you

12/01/2014

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 continua ad essere al centro di diverse voci, per quanto concerne la piena diffusione dell'aggiornamento del sistema operativo aggiornamento Android 4.3. Stiamo parlando della versione brandizzata del modello, in commercio nel nostro Paese, con un riferimento più preciso a Tim, visto che la compagnia telefonica aveva dapprima promesso l'update entro fine gennaio, per poi mostrarsi incerta. Tim4you, nel dettaglio, ha fatto sapere che andremo incontro ad una svolta propri a fine mese, mettendo la parola fine ad una telenovela che si è trascinata troppo a lungo in queste settimane. Insomma, tutto sembra volgere al meglio, per quanto concerne l'agognata diffusione di Android 4.3 qui in Italia, per la gioia di chi ha puntato su un Samsung Galaxy S3.

