Samsung Galaxy S4, download e primi commenti sull'aggiornamento Android 4.4

13/01/2014

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 protagonista nello scorso weekend del download e dei primi commenti riguardanti la qualità dell'aggiornamento Android 4.4. A quanto pare, infatti, l'impatto avuto dal firmware sul popolare smartphone è stato migliore del previsto, fermo restando che l'update è stato provato al momento da un numero limitato di utenti. I risvolti positivi sembrano emergere soprattutto dal punto di vista della stabilità del modello, mentre per la durata della batteria sarà necessario attendere ancora qualche giorno prima di ottenere riscontri più attendibili. A quando la disponibilità dell'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4 anche per i Samsung Galaxy S4 in commercio in Italia? Coloro che intendono portare già a termine il download dell'aggiornamento Android 4.4 per il Samsung Galaxy S4, possono collegarsi a questa pagina.

