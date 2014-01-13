Samsung Galaxy S Advance, effetti dell'aggiornamento sul nuovo prezzo più basso

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è protagonista di un trend molto interessante, per quanto concerne non solo l’aggiornamento, ma anche il prezzo più basso. In questi giorni, infatti, abbiamo avuto modo di riscontrare che tutte le offerte inferiori a 150 euro sono praticamente scomparse dalla Rete, al punto che la migliore occasione si è ormai stabilizzata attorno ai 160 euro. Le recenti novità sul tema, con ogni probabilità, sono imputabili alla diffusione dell’aggiornamento Jelly Bean qui in Italia, almeno per quanto concerne il Samsung Galaxy S Advance no brand. L’update continua a far registrare riscontri positivi tra gli utenti, garantendo una certa valorizzazione ad uno dei dispositivi più discussi dell’ultimo anno, soprattutto tra quelli che sono caratterizzati dal noto sistema operativo Android.