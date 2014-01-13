Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, chi otterrà il prossimo aggiornamento Android 4.3?

Redazione Avatar

di Redazione

13/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è uno dei dispositivi più discussi, alla luce del fatto che non tutte le versioni sul mercato hanno ottenuto l’aggiornamento Android 4.3. Come noto, siamo andati incontro ad una svolta di recente, grazie alla distribuzione del firmware in questione per coloro che dispongono della variante no brand del dispositivo, con feedback non così negativi come si poteva temere. Durante lo scorso fine settimana, abbiamo riportato l’annuncio da parte di Tim, che, attraverso un suo servizio, è tornata a parlare di una possibile uscita entro la fine di gennaio. Ad oggi, pertanto, la compagnia telefonica sembra essere un passo avanti sotto questo punto di vista, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare con Tre e Wind, salvo sorprese dell’ultimo minuto.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, novità interessanti sul prezzo più basso

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, effetti dell'aggiornamento sul nuovo prezzo più basso

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015