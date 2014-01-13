Samsung Galaxy S3, chi otterrà il prossimo aggiornamento Android 4.3?
di Redazione
13/01/2014
[caption id="attachment_3160" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è uno dei dispositivi più discussi, alla luce del fatto che non tutte le versioni sul mercato hanno ottenuto l’aggiornamento Android 4.3. Come noto, siamo andati incontro ad una svolta di recente, grazie alla distribuzione del firmware in questione per coloro che dispongono della variante no brand del dispositivo, con feedback non così negativi come si poteva temere. Durante lo scorso fine settimana, abbiamo riportato l’annuncio da parte di Tim, che, attraverso un suo servizio, è tornata a parlare di una possibile uscita entro la fine di gennaio. Ad oggi, pertanto, la compagnia telefonica sembra essere un passo avanti sotto questo punto di vista, rispetto a quanto abbiamo avuto modo di riscontrare con Tre e Wind, salvo sorprese dell’ultimo minuto.
Redazione
