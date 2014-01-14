Samsung Galaxy S4, novità interessanti sul prezzo più basso

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 protagonista sempre di interessanti novità, quando è il caso di concentrarsi sulla questione del prezzo più basso. La settimana che va a concludersi, infatti, è stata utile per veder emergere in Rete una serie di offerte, con le quali è possibile portare a termine l’acquisto del popolare dispositivo con un esborso pari a soli 395 euro. La novità, più in particolare, può ritenersi valida per un numero non indifferente di piattaforme, che hanno dato vita ad un nuovo trend, dopo il rialzo di qualche settimana fa dovuto all’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3. Il firmware, infatti, non ha generato alcun problema per il Samsung Galaxy S4, aumentando temporaneamente il valore del device per i suoi potenziali acquirenti in giro per il mondo e in particolare in Italia.