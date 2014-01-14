Samsung Galaxy S Advance, le ultime sull'aggiornamento Jelly Bean via OTA

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance resta uno dei device centrali, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento del sistema operativo. Al dì là delle novità delle scorse settimane, quando il modello no brand ha avuto modo di imbattersi nel tanto discusso update, uno dei quesiti centrali resta quello della sua disponibilità via OTA, alla luce del fatto che, finora, si riscontra la sola possibilità di portare a termine l’installazione via Kies. L’azienda per ora tace sulla questione, mentre la mancata distribuzione dell’aggiornamento Jelly Bean negli altri Paesi sta creando non pochi dubbi a coloro che sono in possesso delle altre versioni brandizzzate del Samsung Galaxy S Advance. Quando sarà possibile chiudere una volta per tutte una vicenda che si è trascinata più a lungo del dovuto?