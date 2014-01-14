Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance, le ultime sull'aggiornamento Jelly Bean via OTA

Redazione Avatar

di Redazione

14/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4137" align="aligncenter" width="488"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance resta uno dei device centrali, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento del sistema operativo. Al dì là delle novità delle scorse settimane, quando il modello no brand ha avuto modo di imbattersi nel tanto discusso update, uno dei quesiti centrali resta quello della sua disponibilità via OTA, alla luce del fatto che, finora, si riscontra la sola possibilità di portare a termine l’installazione via Kies. L’azienda per ora tace sulla questione, mentre la mancata distribuzione dell’aggiornamento Jelly Bean negli altri Paesi sta creando non pochi dubbi a coloro che sono in possesso delle altre versioni brandizzzate del Samsung Galaxy S Advance. Quando sarà possibile chiudere una volta per tutte una vicenda che si è trascinata più a lungo del dovuto?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, di nuovo Tim su Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, novità interessanti sul prezzo più basso

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015