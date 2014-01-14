Aggiornamento Samsung Galaxy S3, di nuovo Tim su Android 4.3

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530"] Jelly Bean Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 resta in attesa della piena diffusione dell'aggiornamento Android 4.3 qui in Italia, in riferimento ad alcune versioni brandizzate. Quella più chiacchierata è senza ombra di dubbio la variante marchiata Tim, grazie anche al fatto che l'operatore in questione è quello che fornisce risposte ufficiali agli utenti con maggiore frequenza, utilizzando un canale come la propria pagina Facebook ufficiale. In questo contesto, dopo le iniziali promesse di appuntamenti fissati entro fine gennaio ed una serie di notizie contrastanti, l'operatore ha deciso di adottare nuovamente un approccio vago, affermando che i tempi necessari al rilascio di Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3 saranno pianificati di comune accordo con la casa produttrice, mentre oggi non vi sono ancora informazioni ufficiali da condividere.