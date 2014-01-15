Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.4.2, ecco i primi cambiamenti

[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta cominciando a ricevere in questi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, ma ora emergono i primi dettagli. Al dì là delle buone impressioni da parte di chi ha avuto modo di testare l’update, infatti, è possibile concentrarsi su quelli che sono stati i principali cambiamenti concepiti in questo caso dal colosso coreano. In primis, si parla di icone barra di stato tutte bianche, senza dimenticare il nuovo multiwindow, che ora concepisce anche il supporto multi istanza e la creazione di alcuni modelli predefiniti; sempre dal punto di vista dell’interfaccia, abbiamo una nuova schermata per quanto concerne la gestione delle applicazioni predefinite, oltre alle nuove notifiche. Nei prossimi giorni, scopriremo maggiori dettagli sulla stabilità e la durata della batteria del Samsung Galaxy S4, dopo l’installazione dell’aggiornamento Android 4.4.2.