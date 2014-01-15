Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, segnalati i primi problemi con il firmware italiano

[caption id="attachment_4208" align="aligncenter" width="275"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance attende ancora la disponibilità dell’aggiornamento del sistema operativo via OTA per i no brand, ma ora emergono i primi problemi. Dopo una serie di feedback decisamente positivi da parte di coloro che hanno avuto modo di portare a termine l’installazione via Kies, infatti, è necessario prendere in considerazione anche qualche commento meno incoraggiante. Nel dettaglio, vanno registrati alcuni casi in cui il modello ha fatto registrare i primi blocchi durante la riproduzione dei video, per quello che si può ormai considerare il classico bug post aggiornamento Jelly Bean per chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance. Nei prossimi giorni scopriremo se la questione è isolata, oppure se anche il recente update presenta una limitazione tecnica piuttosto diffusa.