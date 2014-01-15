Samsung Galaxy S3, conferme per l'aggiornamento Android 4.4 a marzo

[caption id="attachment_5732" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 già al centro di nuove indiscrezioni, considerando che in queste ore emergono conferme per l'aggiornamento Android 4.4 a marzo. Il rilascio, infatti, era in qualche modo legato anche alla tenuta del dispositivo, in seguito all'installazione di un altro sistema operativo, vale a dire Android 4.3, che in queste settimane ha fatto registrare commenti tutto sommato positivi da parte degli utenti. Dopo aver rispettato le previsioni da parte dell'operatore SFR, che aveva ipotizzato il rilascio di Android 4.3 proprio a dicembre, è possibile prendere come punto di riferimento un'altra indiscrezione che giunge dal mondo delle compagnie telefoniche: in questo caso,, infatti, la tesi è quella della possibile uscita di Android Kit Kat 4.4 per il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Note 2 tra la fine di marzo e l'inizio di aprile.