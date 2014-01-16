Aggiornamento Samsung Galaxy S4, Android 4.4 migliora la batteria?

[caption id="attachment_6410" align="aligncenter" width="275"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sta ricevendo da circa una settimana un primissimo aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4. Scontato che, a distanza di qualche giorno, ci si chieda quali siano gli effettivi plus di una novità di questo tipo, non solo dal punto di vista delle feature, ma anche per quanto riguarda la questione delle performance del dispositivo. Stando a quanto emerso all’interno di alcune community del settore, più nel dettaglio, pare che la durata della batteria del dispositivo abbia tratto giovamento dall’update, anche se sarà necessario attendere qualche giorno prima di avere maggiori certezze sull’autonomia del Samsung Galaxy S4. Quali saranno gli altri effetti sul device, in seguito all’installazione di Android Kit Kat 4.4.2? A breve ne sapremo di più.