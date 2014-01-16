Samsung Galaxy S3 con aggiornamento Android 4.3, nuova comunicazione ufficiale di Tim

[caption id="attachment_5732" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 quando riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 per i modelli brandizzati TIM? E’ questa la domanda che si pongono in tanti qui in Italia, considerando che l’appuntamento fissato in un primo momento dalla compagnia telefonica su Facebook, per la precisione a fine gennaio, con ogni probabilità dovrà essere rinviato. Il vettore, infatti, ora mostra incertezze, come del resto abbiamo avuto modo di riportarvi nell’ultimo periodo, al punto che è diventato impossibile prevedere una data di rilascio. Proprio in queste ore, comunque, Tim ha dichiarato che sta verificando gli ultimi aggiornamenti e che fornirà un riscontro appena avrà notizie. Insomma, la telenovela riguardante la distribuzione dell’aggiornamento Android 4.3 per i Samsung Galaxy S3 Tim è destinata a trascinarsi ancora per un po’.