Samsung Galaxy S4 vs Samsung Galaxy Note 3, impatto diverso dell'aggiornamento Android 4.4

[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto di recente un primo aggiornamento ufficiale legato ad Android Kit Kat 4.4.2, come del resto il Samsung Galaxy Note 3. Il primo, infatti, ha preceduto il secondo di appena di appena tre giorni e, pur contando su caratteristiche abbastanza simili, i due dispositivi stanno facendo emergere commenti piuttosto differenti da parte degli utenti più esperti che hanno avuto modo di testare già i due update. Nello specifico, è possibile evidenziare che, paradossalmente, il Samsung Galaxy S4 pare aver retto meglio l’impatto con il nuovo aggiornamento, soprattutto per quanto concerne il tema della durata della batteria, mentre dal punto di vista della stabilità e delle prestazioni, i commenti sono soddisfacenti in ambedue le circostanze, almeno fino ad oggi.