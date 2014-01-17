Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento tramite la CyanogenMod 11

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance può contare solo sulle ROM, per quanto concerne la questione dell’aggiornamento del sistema operativo. Nello specifico, negli ultimi giorni è stato possibile imbattersi nella cosiddetta CyanogenMod 11, grazie alla quale finalmente è possibile toccare con mano il tanto atteso e discusso update. Si tratta di una vera e propria ancora di salvezza per coloro che hanno deciso di portarsi a casa il Samsung Galaxy S Advance, se si pensa che da diverse settimane a questa parte la casa produttrice non sta rilasciando ulteriori update per il modello, dopo alcuni feedback incoraggianti da parte di chi ha deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance no brand. Insomma, c’è la possibilità che un numero crescente di utenti faccia un passo indietro.

