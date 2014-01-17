Caricamento...

Samsung Galaxy S3 con l'aggiornamento Android 4.3 per i Tre: link al download

17/01/2014

[caption id="attachment_5299" align="aligncenter" width="397"]Samsung Galaxy S3 Samsung Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 con l'aggiornamento Android 4.3 per i Tre, considerando che da qualche ora a questa parte è stato messo a disposizione degli utenti un nuovo link al download, utile per portare a termine l'installazione del firmware direttamente via Odin (in attesa di news sulla procedura via OTA). I primi feedback, in tal senso, sono piuttosto positivi, ma solo nel corso delle prossime ore sarà possibile scoprire con certezza quali saranno stati gli effetti dell'aggiornamento Android 4.3 per il Samsung Galaxy S3 Tre in termini di stabilità e fluidità, mentre sulla questione della durata della batteria sarà necessario attendere qualche giorno in più. Chi vuole procedere al download del firmware per la versione brandizzata del Samsung Galaxy S3, può collegarsi già da ora a questa pagina.

Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.4.2, rilasciato anche I9505XXUFNA5

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento tramite la CyanogenMod 11

