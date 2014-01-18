Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android 4.4.2, rilasciato anche I9505XXUFNA5

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S4 ad Android Kit Kat 4.4.2 sempre al centro di considerazioni molto interessanti, se si pensa che è stato rilasciato anche I9505XXUFNA5. Si tratta del secondo firmware nel giro di una settimana per il popolare dispositivo, a testimonianza del fatto che l'azienda sta facendo passi in avanti importanti, in vista della piena distribuzione dell'update tanto atteso dagli utenti e che, ad oggi, rappresenta la soluzione software più evoluta nel mondo Google. In un contesto di questo tipo, è possibile evidenziare che, a detta di SamMobile, l'aggiornamento definitivo per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S4 sarà distribuito su larga scala tra la fine di febbraio e l'inizio del mese di marzo, chiudendo una parentesi cruciale nel suo ciclo di vita.