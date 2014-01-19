Caricamento...

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 ed un prezzo conveniente

19/01/2014

[caption id="attachment_5703" align="aligncenter" width="425"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta facendo riscontrare feedback decisamente diversi tra loro sull’aggiornamento Android 4.3, ma il prezzo è sempre più basso. E’ quello che è possibile notare facendo una rapida carrellata in Rete delle offerte più interessanti, che vengono messe a disposizione di coloro che hanno deciso di portarsi a casa il popolare smartphone e che sono alla ricerca della migliore occasione possibile. Impossibile, in tal senso, non prendere in esame quanto proposto dal sito Techmania.it, grazie al quale è possibile portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 con una spesa pari a soli 289 euro, per una delle promozioni più interessanti da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato. Insomma, l’aggiornamento Android 4.3 non ha provocato un grosso rialzo del suo prezzo.

