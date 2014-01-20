Samsung Galaxy S4 e l'aggiornamento Android 4.4.2: ecco cosa migliora I9505XXUFNA5
di Redazione
20/01/2014
[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 ha ricevuto nell'ultimo periodo il nuovo aggiornamento Android 4.4.2, basato sul cosiddetto firmware I9505XXUFNA5. Lecito, in un contesto di questo tipo, chiedersi cosa migliora una soluzione software di questo tipo, alla luce delle grandi aspettative da parte degli utenti, ma anche per i bug che sono stati segnalati con il primo update reso disponibile dalla casa produttrice. Secondo SamMobile, più in particolare, non vi sono stati grandi sconvolgimenti con il nuovo aggiornamento, ma, allo stesso stesso tempo, sono stati risolti alcuni bug, come quello relativo al corretto funzionamento del multi-tasking, senza dimenticare le migliorie che consentiranno passi in avanti in termini di velocità e stabilità. L'aggiornamento definitivo ad Android 4.4.2 per il Samsung Galaxy S4 sarà disponibile tra fine febbraio e inizio marzo.
Samsung Galaxy S Advance senza aggiornamento, ma cambia il prezzo più basso
Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 ed un prezzo conveniente
