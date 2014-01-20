Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance senza aggiornamento, ma cambia il prezzo più basso

20/01/2014

[caption id="attachment_4833" align="aligncenter" width="276"]Samsung Galaxy S Advance Samsung Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance continua a non ricevere l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean, ma il prezzo è più basso. Nello specifico, possiamo sottolineare che la scorsa settimana è stata caratterizzata da alcune promozioni addirittura a 149 euro, prima che la maggior parte delle piattaforme online si stabilizzassero a circa 155 euro. Insomma, la situazione inizia a stabilizzarsi almeno sotto questo punto di vista, considerando che invece quella relativa agli update ufficiali da tempo non presenta alcuna novità per tutti coloro che hanno deciso di portarsi a casa un Samsung Galaxy S Advance. Non si può fare altro che attendere le prossime settimane, auspicando che i buoni riscontri avuti con il Samsung Galaxy S Advance no brand in Italia gettino le basi per nuovi aggiornamenti.

