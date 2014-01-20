Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 per i Tre promosso

[caption id="attachment_5446" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ha ottenuto negli ultimi giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 anche per i modelli Tre. Interessanti i primi feedback da parte di chi ha avuto modo di testare l’update, considerando che il firmware sembra soddisfare gran parte del target in questione, in linea con quanto emerso nelle scorse settimane con il Samsung Galaxy S3 no brand e quello marchiato Vodafone. Lecito a questo aspettarsi una mossa da parte dell’azienda anche per i dispositivi brandizzati Tim e Wind, considerando che le rispettive compagnie telefoniche stanno ancora prendendo tempo, senza fornire punti di riferimento agli utenti nel tempo. La sensazione, in ogni caso, è che il cerchio stia per chiudersi e che il Samsung Galaxy S3 sia perfettamente compatibile con Android 4.3.