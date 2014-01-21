Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, ecco come ottenere 200 euro di sconto

[caption id="attachment_5822" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, grazie alla nuova promozione che è stata lo scorso fine settimana dalla divisione italiana della casa produttrice. Nello specifico, adesso è possibile imbattersi nei primi dettagli utili per capire come ottenere 200 euro di sconto nell'acquisto dello smartphone in questione, o in alternativa, del Samsung Galaxy Note 3. Restituendo il proprio vecchio device e decidendo di portare a termine l'acquisto di uno dei due top di gamma di Samsung, dunque, a seconda delle circostanze usufruire di uno sconto che, in ogni caso, non potrà superare la suddetta soglia rispetto al prezzo di listino. Maggiori dettagli, in ogni caso, verranno alla luce a partire dal prossimo 26 gennaio, quando verrà ufficializzata la nuova promozione "Lasciati sorprendere da Galaxy Note 3 e Galaxy S4".