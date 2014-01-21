Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, un dato da considerare sull'uscita

21/01/2014

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vede emergere effettivamente segnali preoccupanti, per quanto concerne l’aggiornamento Jelly Bean. Nel corso degli ultimi giorni, infatti, diversi addetti ai lavori hanno messo in evidenza che, da diversi mesi a questa parte, non siamo mai andati incontro ad un break così lungo, relativamente ai rilasci dell’update per il tanto discusso dispositivo. Il paradosso risiede nel fatto che, come affermato da diversi addetti ai lavori, l’aggiornamento sbarcato non molto tempo fa sul Samsung Galaxy S Advance no brand in commercio in Italia ha fatto emergere commenti tutto sommato positivi per chi ha deciso di portarsi a casa il modello. La fiducia è intatta verso l’azienda, ma le domande che gli utenti si pongono crescono per forza di cose con il passare dei giorni.

