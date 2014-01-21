Caricamento...

Samsung Galaxy S2 e l'aggiornamento Android 4.2.2, altra nota dell'azienda

Redazione Avatar

di Redazione

21/01/2014

[caption id="attachment_4183" align="aligncenter" width="318"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 è stato protagonista proprio in questi giorni di una nuova comunicazione ufficiale da parte dell’azienda sul tema aggiornamento. Come molti sanno, infatti, il brand coreano non si è mai esposto in modo esplicito, a proposito del futuro di Android Jelly Bean 4.2.2 a bordo del dispositivo e, al dì là della questione delle tempistiche, in tanti si chiedono se effettivamente la casa produttrice sarà in grado di assicurare al target in questione l’update voluto. In un contesto di questo tipo, nelle ultime ore non abbiamo potuto fare a meno di prendere in esame una nuova risposta di Samsung Italia, che, purtroppo, afferma di non avere ancora informazioni sull’eventuale uscita di Android Jelly Bean 4.2.2 per chi dispone di un Samsung Galaxy S2.

