Samsung Galaxy S4 con l'aggiornamento Android 4.4.2, segnali sul rapido rilascio

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro ad una decisa e imprevista accelerazione, in queste ore, per quanto concerne l’aggiornamento Android 4.4.2. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’azienda avrebbe intenzione di mettere a disposizione l’aggiornamento per coloro che hanno deciso di portare a termine l’acquisto del Samsung Galaxy S3 o del Samsung Galaxy Note 2 non oltre il mese di marzo. Se la situazione che si dovesse venire a configurare per i suddetti modelli sarà effettivamente questa, i tempi per il Samsung Galaxy S4 potrebbero davvero essere risicati, mettendo la parola fine ad una tappa fondamentale nel processo evolutivo dello smartphone. Sarà fondamentale il prossimo mese, dunque, per conoscere il destino del Samsung Galaxy S4 sull’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2.