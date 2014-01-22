Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, le ultime sull'aggiornamento Jelly Bean in Italia

22/01/2014

[caption id="attachment_4176" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è arrivato ad un punto morto, per quanto riguarda l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean. Mai, in questi mesi, l’azienda si è bloccata così a lungo nel processo di rilascio del firmware, a testimonianza del fatto che gran parte dei problemi per l’update in questione ancora non sono stati risolti, al dì là dei riscontri positivi da parte degli utenti che l’hanno testato a bordo della versione no brand. Impossibile, dunque, prevedere quali saranno le mosse da parte dell’azienda nel corso delle prossime settimane, anche perché il brand coreano non sta fornendo feedback nemmeno su Facebook. Ad oggi, la situazione riguardante la data di uscita dell’aggiornamento Jelly Bean per il Samsung Galaxy S Advance è oscura come non mai.

