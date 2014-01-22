Samsung Galaxy S3 verso l'aggiornamento Android 4.4: svolta a marzo

[caption id="attachment_5703" align="aligncenter" width="425"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 con l'aggiornamento Android 4.4 Kit Kat a partire dal mese di marzo, come riportiamo da alcune settimane a questa parte? L'indiscrezione è stata in qualche modo confermata di recente da una fonte come Android Geeks, che dal canto suo, fa sapere che un ingegnere di Samsung avrebbe confermato un'ipotesi di questo tipo, coinvolgendo nel processo anche un device spesso e volentieri collocato sulla sua stessa fascia, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2. Nessuna notizia ufficiale per ora, ma la sensazione che il gap per il rilascio di uno stesso sistema operativo tra un modello e l'altro di fascia alta stia effettivamente calando, cercando di garantire a milioni di utenti un aggiornamento a dir poco importante nel più breve tempo possibile.