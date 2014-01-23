Samsung Galaxy S4 a prezzo basso: lista degli smartphone compatibili per lo sconto a 200 euro

[caption id="attachment_6410" align="aligncenter" width="275"] Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, insieme al Samsung Galaxy Note 3, grazie alla recente promozione dell'azienda, con la quale si può dare in permuta un vecchio device. Come noto, infatti, i potenziali acquirenti dei due dispositivi possono ottenere uno sconto pari anche a 200 euro, a seconda delle condizioni del modello restituito, a patto che vengano rispettati alcuni criteri. Proprio in questi giorni, a tal proposito, Samsung ha pubblicato un vero e proprio regolamento, facilmente consultabile accedendo qui, chiarendo in questo modo una serie di aspetti cruciali. La lista degli smartphone compatibili con la promozione che consentirà di vedersi rimborsare dai 100 ai 200 euro, in seguito all'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S4 o del Samsung Galaxy Note 3, è consultabile in questa pagina.