Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4 a prezzo basso: lista degli smartphone compatibili per lo sconto a 200 euro

Redazione Avatar

di Redazione

23/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6410" align="aligncenter" width="275"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 a prezzo basso, insieme al Samsung Galaxy Note 3, grazie alla recente promozione dell'azienda, con la quale si può dare in permuta un vecchio device. Come noto, infatti, i potenziali acquirenti dei due dispositivi possono ottenere uno sconto pari anche a 200 euro, a seconda delle condizioni del modello restituito, a patto che vengano rispettati alcuni criteri. Proprio in questi giorni, a tal proposito, Samsung ha pubblicato un vero e proprio regolamento, facilmente consultabile accedendo qui, chiarendo in questo modo una serie di aspetti cruciali. La lista degli smartphone compatibili con la promozione che consentirà di vedersi rimborsare dai 100 ai 200 euro, in seguito all'acquisto del nuovo Samsung Galaxy S4 o del Samsung Galaxy Note 3, è consultabile in questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento sospeso e rivisto il prezzo più basso

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 verso l'aggiornamento Android 4.4: svolta a marzo

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018