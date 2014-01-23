Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento sospeso e rivisto il prezzo più basso

23/01/2014

[caption id="attachment_4224" align="aligncenter" width="480"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance vive quello che si può definire un vero e proprio paradosso, tra l’aggiornamento Jelly Bean ed il prezzo. Come molti sanno, infatti, stiamo vivendo un periodo molto particolare, alla luce del fatto che il firmware è stato praticamente bloccato dalla casa produttrice, dopo l’apparizione in Italia sui modelli no brand (tra l’altro, con riscontri tutto sommato positivi da parte di chi ha avuto modo di testarlo). Parallelamente, però, è emerso che anche il prezzo più basso è al centro di un trend anomalo: la “sospensione” dell’aggiornamento Jelly Bean, infatti, non ha generato un costo inferiore rispetto al solito per il Samsung Galaxy S Advance, considerando che, al momento ci siamo stabilizzati attorno ai 156 euro, senza ulteriori promozioni per i potenziali acquirenti.

