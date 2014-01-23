Samsung Galaxy S3, le ultime sull'aggiornamento Android 4.4 e Android 4.3

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530"] Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è costantemente sotto la luce dei riflettori in questi giorni, sia per l’aggiornamento Android 4.4.2 Kit Kat, sia per Android 4.3. In tal senso, è opportuno evidenziare che la casa produttrice si sta adoperando per garantire al dispositivo update tempestivi, nell’una e nell’altra direzione, considerando anche la popolarità dello smartphone in questione. Nel dettaglio, sono sempre più insistenti le voci che parlano di un possibile rilascio di Android Kit Kat 4.4.2 per lo stesso Samsung Galaxy S3 entro la fine di marzo, anche se mancano conferme ufficiali sul tema. Allo stesso tempo, possiamo concentrarci sui feedback di Tim, a proposito di Android 4.3. La compagnia telefonica, anche in questi giorni, ha preferito restare sul vago, invitando gli utenti a restare sintonizzati sulla sua pagina Facebook.