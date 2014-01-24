Aggiornamento Android 4.4.2 per il Samsung Galaxy S4, download dell'ultima alternativa

[caption id="attachment_6464" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Aggiornamento Android 4.4.2 per il Samsung Galaxy S4, ancora senza una data ufficiale, ma ora spunta il download di una nuova alternativa. Stiamo parlando della cosiddetta Omega Rom v2.1, che nel corso dell'ultima settimana è stata ben recensita da un elevato numero di utenti e di addetti ai lavori, che hanno avuto modo di testare le sue peculiarità. Tutti gli utenti che vogliono ottenere maggiori dettagli, per quanto concerne questa nuova alternativa per l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2 per il Samsung Galaxy S4, possono collegarsi a questa pagina. Per quanto concerne le mosse ufficiali da parte della casa produttrice, pare che il Samsung Galaxy S4 possa ricevere l'update in questione prima di quanto si potesse immaginare, con una possibile svolta già entro fine gennaio.