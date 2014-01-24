Caricamento...

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e prezzo più basso protagonisti di un nuovo trend

24/01/2014

[caption id="attachment_4496" align="aligncenter" width="400"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance rischia di attendere ancora a lungo per l’aggiornamento Jelly Bean, ma anche la questione prezzo riserva sorprese. E’ questo il verdetto al quale possiamo giungere in questi giorni, considerando che dalla casa produttrice non giungono ulteriori segnali dopo il rilascio registrato qualche settimana fa per i dispositivi no brand in commercio in Italia. Nello specifico, è importante aggiungere che  la situazione è andata incontro ad un rallentamento inaspettato anche nel resto del mondo, ma questo, a differenza di quanto emerso con altri dispositivi concepiti dal brand coreano, non ha prodotto un prezzo più basso, se si pensa che in Rete siamo ancora fermi a quota 160 euro circa. Insomma, latitano anche le grandi occasioni per i potenziali acquirenti del Samsung Galaxy S Advance.

