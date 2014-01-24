Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S2, polemiche crescenti per l'aggiornamento Android 4.2.2

Redazione Avatar

di Redazione

24/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"]Aggiornamento Galaxy S2 Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 vede chiudersi un’altra settimana priva di svolte, per quanto concerne l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. In particolare, anche negli ultimi giorni ci sono state diverse richieste di informazioni in merito al rilascio dell’update, considerando che l’azienda da tempo ha deciso di non assumere una posizione decisa sul tema. Ebbene, Samsung Italia ancora non può affermare con certezza se ci sarà o meno il tanto discusso firmware, nonostante stia procedendo senza intoppi la distribuzione del medesimo aggiornamento per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Plus, alla luce dei commenti che sono stati rilasciati in Rete dall’utenza. Insomma, solo questioni commerciali dietro il mancato aggiornamento Android 4.2.2 per chi dispone di un Samsung Galaxy S2?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4 con l'aggiornamento Android 4.4.2, comunicazione sugli accessori

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S Advance, aggiornamento e prezzo più basso protagonisti di un nuovo trend

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

Galaxy S2 e Ace, in Olanda ancora vietata la vendita

21/05/2014

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

L' aggiornamento Android 4.4.2 KitKat non è disponibile su S3 e S3 mini

09/05/2014

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

Samsung Galaxy Beam 2 è molto più di un cellulare

25/04/2014