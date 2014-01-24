Samsung Galaxy S2, polemiche crescenti per l'aggiornamento Android 4.2.2

[caption id="attachment_2743" align="aligncenter" width="500"] Aggiornamento Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 vede chiudersi un’altra settimana priva di svolte, per quanto concerne l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.2.2. In particolare, anche negli ultimi giorni ci sono state diverse richieste di informazioni in merito al rilascio dell’update, considerando che l’azienda da tempo ha deciso di non assumere una posizione decisa sul tema. Ebbene, Samsung Italia ancora non può affermare con certezza se ci sarà o meno il tanto discusso firmware, nonostante stia procedendo senza intoppi la distribuzione del medesimo aggiornamento per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S2 Plus, alla luce dei commenti che sono stati rilasciati in Rete dall’utenza. Insomma, solo questioni commerciali dietro il mancato aggiornamento Android 4.2.2 per chi dispone di un Samsung Galaxy S2?