Samsung Galaxy S4 con l'aggiornamento Android 4.4.2, comunicazione sugli accessori
di Redazione
25/01/2014
[caption id="attachment_5084" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4 Purple Mirage[/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede emergere “indirettamente” una nota ufficiale importante dalla casa produttrice, in merito ad Android Kit Kat 4.4.2. Molti utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 3 (da molti collocato sulla stessa fascia dello stesso Galaxy S4) si sono lamentati di recente per un bug che sarebbe emerso proprio in seguito all’installazione del suddetto sistema operativo. Stiamo parlato del mancato utilizzo degli accessori non ufficiali, dopo aver caricato proprio Android 4.4.2. Ebbene, Samsung ha ribadito che ognuno è libero di scegliere accessori ufficiali o non ufficiali, ma anche che in quest’ultimo caso potrebbero venire alla luce problematiche, a loro volta non legate all’aggiornamento in questione. Scontato che il discorso relativo al Samsung Galaxy Note 3, vada applicato anche al Samsung Galaxy S4.
