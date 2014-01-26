Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo sempre più basso in Italia

Redazione Avatar

di Redazione

26/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S3 Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 ad un prezzo sempre più basso in Italia, grazie ad alcune proposte davvero interessanti, tra quelle che sono disponibili sul web. In particolare, nel corso degli ultimi giorni è stato possibile notare che il sito Setelefonando ha deciso di mettere in vendita il dispositivo addirittura  237 euro, per quella che è di gran lunga la migliore proposta di sempre da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato, poco meno di due anni fa. Il tutto, poi, è avvalorato dal fatto che l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 è distribuito ormai su larga scala non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, mentre ora stanno prendendo piede le prime indiscrezioni a proposito della diffusione di Android Kit Kat 4.4.2 durante il mese di marzo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, prezzo basso e aggiornamento Android 4.4.2 per gli utenti

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 con l'aggiornamento Android 4.4.2, comunicazione sugli accessori

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015