Samsung Galaxy S3, prezzo sempre più basso in Italia

[caption id="attachment_3306" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Samsung Galaxy S3 ad un prezzo sempre più basso in Italia, grazie ad alcune proposte davvero interessanti, tra quelle che sono disponibili sul web. In particolare, nel corso degli ultimi giorni è stato possibile notare che il sito Setelefonando ha deciso di mettere in vendita il dispositivo addirittura 237 euro, per quella che è di gran lunga la migliore proposta di sempre da quando lo smartphone è stato lanciato sul mercato, poco meno di due anni fa. Il tutto, poi, è avvalorato dal fatto che l'aggiornamento del sistema operativo Android 4.3 è distribuito ormai su larga scala non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo, mentre ora stanno prendendo piede le prime indiscrezioni a proposito della diffusione di Android Kit Kat 4.4.2 durante il mese di marzo.