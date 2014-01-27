Samsung Galaxy S4, prezzo basso e aggiornamento Android 4.4.2 per gli utenti

[caption id="attachment_6312" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe ricevere a giorni l’aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, mentre il prezzo regala interessanti novità. Da alcuni giorni a questa parte, infatti, è possibile concludere l’acquisto del dispositivo a condizioni piuttosto convenienti sul web, come emerge dalle promozioni di Spiderweb e altri siti, utili per portarsi a casa il device a 395 euro. E’ interessante mettere in evidenza il fatto che, a tal proposito, c’è stata una proliferazione di offerte che consentono di portarsi a casa lo smartphone alle suddette condizioni. Dopo il rilascio di Android 4.3 e le indiscrezioni relative ad Android Kit Kat 4.4.2, il rapporto tra la qualità ed il prezzo del Samsung Galaxy S4, per forza di cose assume connotazioni estremamente interessanti per i potenziali acquirenti.