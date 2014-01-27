Caricamento...

Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance, dubbi sul limite dei 18 mesi

Redazione Avatar

di Redazione

27/01/2014

[caption id="attachment_4476" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Aggiornamento Samsung Galaxy S Advance costantemente nel mirino di analisi e di indiscrezioni, proprio quanto emergono dubbi sul cosiddetto limite dei 18 mesi. Nello specifico, nel corso degli ultimi giorni non è stato purtroppo possibile imbattersi in comunicazioni ufficiali, per quanto concerne la questione relativa ad Android Jelly Bean, al punto che la distribuzione del firmware sembra essersi bloccata in modo preoccupante. Difficile dire se si tratta di un provvedimento definitivo o meno, ma il dato oggettivo è che il Samsung Galaxy S Advance è stato ormai lanciato da più di diciotto mesi, termine entro il quale vengono garantiti gli aggiornamenti, ragion per cui, ora come ora, tutto è possibile e probabilmente sarà legato alla strategia commerciale dell'azienda sul Samsung Galaxy S Advance.

Redazione Avatar

Redazione

