Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 problematico TIM: le ultime

Il Samsung Galaxy S3, anche in questo fine settimana, è stato protagonista di notizie non proprio incoraggianti sull'aggiornamento Android 4.3. Stiamo parlando delle recenti comunicazioni da parte della divisione italiana della casa produttrice all'interno della propria pagina, coadiuvate dalla presa di posizione della compagnia telefonica Tim. Come molti sanno, infatti, il Samsung Galaxy S3 Tim resta tra i pochi a non aver ancora toccato con mano il firmware in questione e, se l'azienda è vaga sulla faccenda, l'operatore non fa altro che girare la palla all'azienda, a testimonianza del fatto che, a differenza di quanto era lecito credere e sperare, i tempi di uscita di Android 4.3 potrebbero non essere così ristretti come si poteva pensare in un primo momento. Quale sarà la prossima mossa per il Samsung Galaxy S3?