Samsung Galaxy S4, vicinissimo l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2
di Redazione
28/01/2014
[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sembra essere vicino come non mai all'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, grazie alle ultime novità emerse. Come molti sanno, infatti, la casa produttrice ha avviato il rilascio del firmware per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy Note 3 qui in Italia, con un particolare riferimento alle versioni che sono marchiate Vodafone. E' noto, infatti, che gli addetti ai lavori e la casa produttrice hanno messo spesso e volentieri i due smartphone sullo stesso piano, al punto che a giorni, se non addirittura a ore, l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2 potrebbe vedere la luce in Europa a bordo del Samsung Galaxy S4. Insomma, ci apprestiamo a vivere una settimana particolarmente calda per chi ha deciso di acquistare il dispositivo.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy S Advance Tre, nota di H3G sull'aggiornamento
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 problematico TIM: le ultime
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti
10/10/2019
Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio
26/07/2019
Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale
10/03/2018