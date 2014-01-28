Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, vicinissimo l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S4 Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sembra essere vicino come non mai all'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, grazie alle ultime novità emerse. Come molti sanno, infatti, la casa produttrice ha avviato il rilascio del firmware per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy Note 3 qui in Italia, con un particolare riferimento alle versioni che sono marchiate Vodafone. E' noto, infatti, che gli addetti ai lavori e la casa produttrice hanno messo spesso e volentieri i due smartphone sullo stesso piano, al punto che a giorni, se non addirittura a ore, l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2 potrebbe vedere la luce in Europa a bordo del Samsung Galaxy S4. Insomma, ci apprestiamo a vivere una settimana particolarmente calda per chi ha deciso di acquistare il dispositivo.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S Advance Tre, nota di H3G sull'aggiornamento

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android 4.3 problematico TIM: le ultime

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018