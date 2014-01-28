Samsung Galaxy S4, vicinissimo l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2

[caption id="attachment_6283" align="aligncenter" width="530"] Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sembra essere vicino come non mai all'aggiornamento del sistema operativo Android Kit Kat 4.4.2, grazie alle ultime novità emerse. Come molti sanno, infatti, la casa produttrice ha avviato il rilascio del firmware per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy Note 3 qui in Italia, con un particolare riferimento alle versioni che sono marchiate Vodafone. E' noto, infatti, che gli addetti ai lavori e la casa produttrice hanno messo spesso e volentieri i due smartphone sullo stesso piano, al punto che a giorni, se non addirittura a ore, l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2 potrebbe vedere la luce in Europa a bordo del Samsung Galaxy S4. Insomma, ci apprestiamo a vivere una settimana particolarmente calda per chi ha deciso di acquistare il dispositivo.