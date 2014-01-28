Samsung Galaxy S Advance Tre, nota di H3G sull'aggiornamento

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"] Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è stato protagonista in questi giorni di una preoccupante nota ufficiale, sull’aggiornamento Android Jelly Bean. Stiamo parlando della comunicazione da parte dell’operatore Tre, considerando che anche ai singoli operatori molti utenti rivolgono domande sullo status degli update per le versioni brandizzate di un dispositivo. Ebbene, H3G ha invitato coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance Tre a rivolgersi direttamente al servizio clienti, a testimonianza del fatto che la soluzione a questa vicenda è ancora lontana da un epilogo definitivo. Ricordiamo, infatti, che anche la variante no brand non ha ancora avuto modo di toccare con mano l’aggiornamento in questione via OTA, ovvero nella modalità preferita per gli utenti che sono meno esperti.