Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S Advance Tre, nota di H3G sull'aggiornamento

Redazione Avatar

di Redazione

28/01/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_4260" align="aligncenter" width="530"]Aggiornamento Galaxy S Advance Aggiornamento Galaxy S Advance[/caption] Il Samsung Galaxy S Advance è stato protagonista in questi giorni di una preoccupante nota ufficiale, sull’aggiornamento Android Jelly Bean. Stiamo parlando della comunicazione da parte dell’operatore Tre, considerando che anche ai singoli operatori molti utenti rivolgono domande sullo status degli update per le versioni brandizzate di un dispositivo. Ebbene, H3G ha invitato coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S Advance Tre a rivolgersi direttamente al servizio clienti, a testimonianza del fatto che la soluzione a questa vicenda è ancora lontana da un epilogo definitivo. Ricordiamo, infatti, che anche la variante no brand non ha ancora avuto modo di toccare con mano l’aggiornamento in questione via OTA, ovvero nella modalità preferita per gli utenti che sono meno esperti.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Samsung Galaxy S3, clamorosa petizione per i bug di Android 4.3

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, vicinissimo l'aggiornamento Android Kit Kat 4.4.2

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Ecco il Samsung Gear S2

Ecco il Samsung Gear S2

17/08/2015

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

I Samsung Galaxy A series avranno Android 5.0 Lollipop a breve

22/03/2015

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

Samsung Galaxy Note 4, il dispositivo migliore del 2014

05/01/2015